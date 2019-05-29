Окружний адмінсуд заблокував приватизацію "Центренерго"

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Приватизацію "Центренерго" заблоковано за позовом компанії Кропачева

Окружний адміністративний суд Києва заблокував приватизацію енергогенеруючої компанії "Центренерго". Відповідне рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що рішення про заборону приватизації прийнято за позовом компанії "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачева, яку раніше не допустили до конкурсу. Фонд держмайна пояснював недопуск компанії до участі в конкурсі тим, що вона надала документацію, яка не відповідала вимогам законодавства.

"Заборонити Фонду державного майна України вчиняти будь-які дії по здійсненню приватизації публічного акціонерного товариства "Центренерго", - говориться в рішенні суду.

Нагадаємо, в грудні минулого року Фонд держмайна скасував перший конкурс з продажу "Центренерго" як раз з причини невідповідної документації.

Для грудневої приватизації "Центренерго" оцінили майже в 6 млрд гривень. Згідно з меморандумом з МВФ, приватизація низки державних компаній, зокрема і "Центренерго", має відбутися у першому півріччі 2019.

До складу компанії входять три теплові електростанції: Трипільська в Київській області, Зміївська в Харківській області та Вуглегірська в Донецькій області.

