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Приватні ТЕС накопичують вугілля на тлі падіння запасів у "Центренерго", - Міненерго

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Київ, Середа 18 серпня 2021 16:37
Приватні ТЕС накопичують вугілля на тлі падіння запасів у "Центренерго", - Міненерго Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З початку серпня запаси вугілля на ТЕС державної компанії "Центренерго" скоротилися на 30% або на 73,3 тис. тонн, в той час як приватні ТЕС (ДТЕК і "Донбасенерго") збільшили запаси на 1,5% (8,4 тис. тонн).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики станом на 18 серпня.

За 18 днів серпня на все 3 ТЕС державної "Центренерго" надійшло 174,6 тис. тонн вугілля, а використано 247,9 тис. тонн.

У свою чергу приватні ТЕС поставили на склади 689,2 тис. тонн, використовували 681,8 тис. тонн.

Так на 7 з 8 ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" запаси вугілля з початку серпня збільшилися. Винятком стала тільки Курахівська ТЕС, на якій знаходяться рекордні запаси вугілля - 141,7 тис. тонн.

Станом на 18 серпня, запаси вугілля на ТЕС складають 757,7 тис. тонн, з яких 181,8 тис. тонн на держТЕС і 575,8 тис. тонн на приватних станціях.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Так компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори з США. З Польщі законтрактована поставка 350 тис. тонн. Перші партії повинні опустити на поточному тижні.

За минулі вихідні запаси вугілля на ТЕС збільшилися на 22,4 тис. тонн (3,1%).

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