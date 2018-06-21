У центрі Миколаєва сталася стрілянина

Внаслідок стрілянини у Миколаєві ніхто не постраждав

У центрі Миколаєва сьогодні вранці, 21 червня 2018 року, сталася стрілянина. Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

"Конфлікт в центрі міста двоє чоловіків намагались вирішити за допомогою предметів, схожих на зброю, але їм на заваді стали патрульні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні близько 9-ї години ранку правоохоронці отримали повідомлення про конфлікт між двома чоловіками на Центральному проспекті біля готелю "Миколаїв". Правоохоронцям повідомили, що чоловіки озброєні та на місці конфлікту чутно постріли.

Правоохоронці встановили, що між чоловіками виник конфлікт з приводу паркування, в ході якого один з чоловіків відірвав з автомобіля іншого державний номерний знак та намагався сховати його в своєму авто. У обох чоловіків були предмети, схожі на пістолети та дозвільні документи на них.

Конфлікт в центрі міста двоє чоловіків намагались вирішити за допомогою предметів, схожих на зброю, але їм на заваді... Опубліковано Патрульна поліція Миколаївської області 21 червня 2018 р.

Як повідомляє місцеве видання "Новости-N", водії автомобілів "Фольксваген" і ВАЗ-2108 під час конфлікту дістали травматичну зброю і зробили кілька пострілів у повітря.

За інформацією видання, в цей час біля готелю знаходилося близько 60 дітей, які чекали автобус. Відзначається, що в результаті перестрілки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на провулку Фізкультурному у Печерському районі зі стріляниною пограбували чоловіка.