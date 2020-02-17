У центрі Торонто сталася стрілянина

У центрі канадського Торонто сталася стрілянина, унаслідок якої отримала поранення одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global News.

Поліція заявила, що офіцери отримали виклик в район вулиць Йонге та Джеррард близько 4:30 ранку з повідомленням про стрілянину. Зазначається, що за кілька годин до стрілянини з цього району повідомляли про ножові поранення.

За даними правоохоронців, в результаті стрілянини постраждав 20-річний чоловік. Його транспортували до лікарні з пораненнями, які не загрожують життю.

Наразі нічого не відомо про затримання стрільця.

Нагадаємо, на Кіпрі, в курортному місті Айя-Напа, невідомий відкрив вогонь з автомата по кафе, в результаті чого постраждали четверо людей. За даними поліції, ціллю був відомий бізнесмен, який покинув заклад за 15 хвилин до стрілянини.

Раніше у німецькому Берліні в результаті стрілянини одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. У заяві прес-секретаря поліції говориться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show.

Також РБК-Україна писало, що 12 лютого спецпризначенці на мосту Метро в Києві відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоби зупинити озброєного втікача. Утікачем виявився громадянин іншої держави.