У центрі Тбілісі сталася перестрілка, в хлопця вистрілили дев'ять разів

У центрі Тбілісі сталася перестрілка, в якій, імовірно, брали участь дві людини. У 22-річного хлопця вистрілили дев'ять разів, він госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію "Руставі 2" .

За даними телеканалу, перестрілка сталася на вулиці Анджапірдзе в центрі грузинської столиці. У ній, імовірно, брали участь дві людини.

В результаті перестрілки поранення отримав 22-річний хлопець. У нього вистрілили дев'ять разів. Стріляв зник з місця події.

Пораненого 22-річного хлопця звуть Ніка Кварацхелія, він доставлений в клініку Хечінашвілі. Про стан молодої людини не повідомляється. Поліція приступила до розслідування інциденту. Місце події оточене правоохоронцями.