У центрі Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на акцію за звільнення Саакашвілі

Сьогодні, 14 жовтня, в центрі Тбілісі пройшла акція за звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. На вулиці вийшло близько 50 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузії" .

За даними видання, на площі Свободи в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнити Саакашвілі зібралися близько 50 тисяч осіб. Кілька десятків тисяч приїхали на мітинг з регіонів.

Акція почалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в результаті обвалення житлового будинку в Батумі 8 жовтня. Потім на сцені виступали представники опозиції.

Потім адвокат Ніка Мелія зачитав послання Саакашвілі. У ньому експрезидент закликав жителів Грузії прийти на вибори і проголосувати за кандидатів від опозиції.

Акція пройшла мирно. Наприкінці учасники виконали національний гімн і поступово стали залишати площу Свободи.