У центрі Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на акцію за звільнення Саакашвілі
Сьогодні, 14 жовтня, в центрі Тбілісі пройшла акція за звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. На вулиці вийшло близько 50 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузії".
За даними видання, на площі Свободи в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнити Саакашвілі зібралися близько 50 тисяч осіб. Кілька десятків тисяч приїхали на мітинг з регіонів.
Акція почалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в результаті обвалення житлового будинку в Батумі 8 жовтня. Потім на сцені виступали представники опозиції.
Потім адвокат Ніка Мелія зачитав послання Саакашвілі. У ньому експрезидент закликав жителів Грузії прийти на вибори і проголосувати за кандидатів від опозиції.
Акція пройшла мирно. Наприкінці учасники виконали національний гімн і поступово стали залишати площу Свободи.