В центрі Стокгольма вибухнув автобус

Внаслідок пригоди водія автобуса у важкому стані доставили в лікарню

В центре Стокгольма сегодня днем, 10 марта, взорвался городской автобус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Aftonbladet.

По предварительной информации, автобус зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств в тоннеле. В результате баллон взорвался. Отметим, что на момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данным газеты Daily Express, полиция перекрыла движение на дорогах, ведущих в центр города, в связи с инцидентом.

Напомним, ранее сообщалось, что к югу от Стокгольма в Ворберге произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Сообщалось, что мужчина погиб после срабатывания бомбы, которую он пытался заложить в один из домов. В то же время представитель полиции Анна Вестберг заявила, что правоохранители исключают версии, которые связаны с терроризмом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Лионе произошел взрыв, есть погибшие. Вследствие взрыва в Лионе погибла женщина и ребенок.