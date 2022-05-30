Рано вранці в понеділок, 30 травня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух. За попередніми даними, вибух стався в районі ТЦ "Квартал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".
Видання зазначає, що вибух пролунав у районі, де розташована багатоповерхівка псевдо-губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що працювали диверсанти.
Зараз в місті видно клуби чорного диму. Про постраждалих поки не повідомляється.
Фото: у центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух (ria-m.tv)
Нагадаємо, у Мелітопольському районі окупанти сформували "народну міліцію", а ціла дільниця поліції перейшла на бік ворогів.
Раніше повідомлялося, що в Мелітополі місцеві партизани ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.
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