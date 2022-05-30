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У центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух

Фото: у центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Рано вранці в понеділок, 30 травня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух. За попередніми даними, вибух стався в районі ТЦ "Квартал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".

Видання зазначає, що вибух пролунав у районі, де розташована багатоповерхівка псевдо-губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що працювали диверсанти.

Зараз в місті видно клуби чорного диму. Про постраждалих поки не повідомляється.

Фото: у центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух (ria-m.tv)

Нагадаємо, у Мелітопольському районі окупанти сформували "народну міліцію", а ціла дільниця поліції перейшла на бік ворогів.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі місцеві партизани ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

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