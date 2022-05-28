Під Мелітополем окупанти сформували "народну міліцію"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА в Telegram .

"Можливо, подібна дія поліціянтів була викликана психологічним, а, можливо, й фізичним тиском на людей та їхні родини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед колаборантів є й учасники АТО. Проте місцева влада допускає, що окупанти могли "натиснути" на правоохоронців.

З окупантами погодилися співпрацювати понад 35 поліцейських з начальником та його заступником.

Раніше ми розовідали про те, як російські окупанти знущалися з українських полонених. Їм вводили невідомі уколи, били та тримали у нелюдських умовах.

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