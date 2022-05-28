ru ua
Сб, 28 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Мелітополем окупанти сформували "народну міліцію"

Новость на русском →
Приазовське, Субота 28 травня 2022 14:44
Під Мелітополем окупанти сформували "народну міліцію" Фото: у Приазовському поліція перейшла на сторону ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Цілий відділок поліції у селищі Приазовське Мелітопольського району перейшов на сторону ворога. Окупаційні війська сформували "народну міліцію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА в Telegram.

З окупантами погодилися співпрацювати понад 35 поліцейських з начальником та його заступником.

Зазначається, що серед колаборантів є й учасники АТО. Проте місцева влада допускає, що окупанти могли "натиснути" на правоохоронців.

"Можливо, подібна дія поліціянтів була викликана психологічним, а, можливо, й фізичним тиском на людей та їхні родини", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми розовідали про те, як російські окупанти знущалися з українських полонених. Їм вводили невідомі уколи, били та тримали у нелюдських умовах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу