У центрі Миколаєва палає багатоповерхівка

У центрі Миколаєва загорілася багатоповерхівка на вулиці Защука, рятувальники вже провели евакуацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що спочатку загорівся балкон на четвертому поверсі, і оскільки він був захаращений, через сильний вітер вогонь швидко перекинувся на квартиру. На місці рятувальники провели евакуацію мешканців, однак не всі захотіли залишати свої квартири.

На місці знаходяться п'ять одиниць спеціальної техніки. Перекрито рух по вулиці Декабристів на ділянці від вулиці Чигрина до Сінної.

Фото: пожежа в Миколаєві (novosti-n.org)

Нагадаємо, раніше в Миколаєві зіткнулися маршрутка і рейсовий автобус. В результаті аварії шестеро пасажирів маршрутного таксі звернулися за медичною допомогою.

Кроєм того, сьогодні в Миколаєві через сильний вітер обрушилася частина пішохідного понтонного мосту. А на території заводу "Океан" вітер здуває величезні крани. Вітер валить дерева і зриває дахи будівель, зокрема, зі школи №39. За даними синоптиків, найближчим часом очікується посилення вітру до 35-38 м/с, оголошено червоний рівень небезпеки.