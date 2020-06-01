Майданів не буде: Лукашенко різко відреагував на акції в Мінську

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко стурбований підтримкою можливих опонентів на виборах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко різко відреагував на масові акції і заявив, що в країні не буде Майданів перед виборами. Він також закликав не порівнювати ситуацію в Білорусі з Україною або Вірменією.

Про це він заявив на зустрічі з керівництвом КДБ Білорусі, передає БелТА.

Зазначимо, вчора в Мінську, обласних і районних центрах пройшли масові акції потенційних кандидатів у президенти, на яких були затримані десятки осіб. Лукашенко заявив, що знає "цілі, які переслідують окремі вітродуви".

"Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам "майданчик" напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити і всіх, хто нас почує, всіх цих "майданутих" хочу попередити, що Майданів в Білорусі не буде", - заявив Лукашенко.

Він також заявив, що не потрібно проводити аналогії та порівнювати ситуацію в Білорусі з попередніми подіями у Вірменії або Україні.

"Маю сказати, що ситуація по-різному може складатися. Тільки у нас немає Пашинянів і Зеленських. Як би там не відбувалися у Вірменії та Україні події, все-таки це люди талановиті - і Зеленський, і Пашинян. Я вже з ними близько познайомився. Це люди талановиті, безумовно, і головне - патріоти своєї країни", - додав Лукашенко.

Напередодні пікети в Мінську тривали до вечора, розтягнулася на кілометр черга охочих віддати свої підписи на підтримку претендентів у кандидати. Попри законність акції, було затримано кілька десятків осіб, у тому числі лідера Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Грамада) Миколу Статкевича і голову незареєстрованої молодіжної опозиційної організації "Молодий фронт" Дениса Урбановича. Частину затриманих відпустили.

Крім того, ще в п'ятницю в Гродно на пікеті на підтримку висування Світлани Тихановської на пост президента затримали її чоловіка.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня 2020 року, можливе перенесення через епідемію коронавірусу навіть не розглядалося.

Лукашенко візьме участь у виборах вже в шостий раз за рахунком, також зареєстровано ще не менше 15 кандидатів.

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Автор: РБК-Україна