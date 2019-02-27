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В центрі Малі стався вибух, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    27.02.2019 - 22:57
В центрі Малі стався вибух, є загиблі
Ілюстративне фото (pixabay)

В результаті вибуху загинули 17 осіб

У місті Діанкабо в центрі Малі сьогодні, 27 лютого, стався вибух, в результаті чого загинули щонайменше 17 мирних жителів і ще 15 отримали поранення. Про це заявила місцева влада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, вибух стався в невеликому місті Діанкабо в центрі Малі.

Наголошується, що вибух викликав "пристрій, закріплений на тілі чоловіка, який раніше був застрелений".

Раніше Сирії автобус, який перевозив робітників, підірвався на міні, залишеній бойовиками "Ісламської держави", в результаті чого загинули кілька десятків людей.

Також повідомлялося, що в Колумбії невідомі влаштували підрив нафтопроводу державної нафтової компанії Ecopetrol.

Також раніше на колумбійському трубопроводі Трансандіно стався вибух, який спричинив витік нафти поблизу кордону з Еквадором.

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