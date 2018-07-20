У центрі Львову стався витік газу, проводилася евакуація

Через витік газу у Львові кілька людей звернулися за допомогою лікарів

У центрі Львову сьогодні, 20 липня, стався витік газу на площі Міцкевича, 8, проводилася евакуація. Про це повідомляє місцеве видання galinfo.

Як зазначається, через витік газу у Львові евакували працівників Головного управління Держпраці у Львівській області, держпідприємства "Укрзахідгеологія" та низки інших структур, розташованих за адресою пл.Міцкевича, 8.

Один з керівників компанії, яка орендує приміщення у вказаній будівлі повідомив виданню, що люди вранці прийшли на роботу і почали скаржитися на самопочуття. Разом з тим, він зазначив, що різкий запах відчувався не одразу, тому вчасно не зреагували. Він також повідомив, що кілька людей звернулося за допомогою лікарів.

Крім того, в.о. директора ДП "Укрзахідгеологія" Ростислав Драгущак повідомив виданню, що на місце події викликали аварійні служби.

"В нас була велика підозра, що відбувся витік газу в приміщенні котельні, яка розміщена в нашому підвалі, але як було виявлено проводились ремонтні роботи і майстри не закрили газовий балон", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції в магазині стався вибух газу, внаслідок якого постраждали 10 людей.