В центре Львова произошла утечка газа, проводилась эвакуация

Из-за утечки газа во Львове несколько человек обратились за помощью врачей

В центре Львова сегодня, 20 июля, произошла утечка газа на площади Мицкевича, 8, проводилась эвакуация. Об этом сообщает местное издание galinfo.

Как отмечается, из-за утечки газа во Львове эвакуировали сотрудников Главного управления Гоструда во Львовской области, госпредприятия "Укрзападгеология" и ряда других структур, расположенных по адресу пл.Мицкевича, 8.

Один из руководителей компании, которая арендует помещения в указанном здании, сообщил изданию, что люди утром пришли на работу и начали жаловаться на самочувствие. Вместе с тем, он отметил, что резкий запах ощущался не сразу, поэтому вовремя не среагировали. Он также сообщил, что несколько человек обратились за помощью врачей.

Кроме того, и.о. директора ГП "Укрзападгеология" Ростислав Драгущак сообщил изданию, что на место происшествия вызвали аварийные службы.

"У нас было большое подозрение, что произошла утечка газа в помещении котельной, которая размещена в нашем подвале, но как было обнаружено проводились ремонтные работы и мастера не закрыли газовый баллон", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции в магазине произошел взрыв газа, в результате которого пострадали 10 человек.