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У Києві на хабарі затримали приватного виконавця

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 02:01
У Києві на хабарі затримали приватного виконавця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хабар вимагали за закриття виконавчого провадження

У Києві правоохоронці затримали на хабарі приватного виконавця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Зазначається, що зловмисниця вимагала від громадянина 1 тис. доларів за винесення постанови про закриття виконавчого провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників.

Затримання особи відбулося в офісному приміщенні після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

У ході проведення невідкладних обшуків вилучено хабар, а також пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, які будуть скеровані на експертизу. На даний час тривають першочергові слідчі дії. Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Фото: затримання зловмисниці (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, в Одеській області посадові особи держпідприємства "Морський торговельний порт "Южний" підозрюються в розкраданні коштів підприємства на суму близько 10 млн гривень.

РБК-Україна писало, що в Житомирській області на отриманні хабара затримали одного із заступників голови управління Державного агентства рибного господарства.

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