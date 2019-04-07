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У центрі Києва затримали активіста за спробу влаштувати акцію проти Зеленського

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 10:20
У центрі Києва затримали активіста за спробу влаштувати акцію проти Зеленського
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Активіст намагався встановити намет

У центрі Києва 7 квітня поліція затримала активіста Леоніда Овчаренка за спробу влаштувати акцію проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прямий ефір у нього на сторінці Facebook.

Його затримали за спробу встановити намету прот Зеленського. Овчаренка доставили у відділ поліції. При цьому, за словами Катерини Чепури, яка перша повідомила про затримання, за номером стаціонарного відділення стверджують, що нікого не затримували.

Нагадаємо, раніше у Полтаві перед початком передвиборного мітингу президента Петра Порошенка затримали близько десятка людей. Зокрема, на Театральній площі відбувся конфлікт. За словами очевидців, група молодих людей з напівзакритими обличчями почала кидати в бік сцени пляшки. В результаті близько десяти людей забрали в автозаки.

Додамо, раніше в Києві на Контрактовій площі співробітники поліції затримали близько 10 учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко. Пізніше правоохоронці затримали близько 40 осіб, які зібралися під Подільським райвідділом поліції після затримання учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі.

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