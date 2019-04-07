В центре Киева задержали активиста за попытку устроить акцию против Зеленского

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активист пытался установить палатку

В центре Киева 7 апреля полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку устроить акцию против кандидата в президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир у него на странице в Facebook.

Его задержали за попытку поставить палатку против Зеленского. Овчаренко доставили в отдел полиции. При этом, по словам Екатерины Чепуры, которая первая сообщила о задержании, по стационарному номеру отделения утверждают, что никого не задерживали.

Добавим, полиция утром получила сообщение о том, что неизвестный на Майдане Независимости проводит незаконную агитацию. Правоохранители предупредили активиста, что такие действия являются противоправными, а затем пригласили его проехать в территориальный отдел полиции для составления административных материалов, однако, как сообщили в полиции, активист отказался ехать в отдел.

Его доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Полтаве перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко задержали около десятка человек. В частности, на Театральной площади произошел конфликт. По словам очевидцев, группа молодых людей с полузакрытыми лицами начала бросать в сторону сцены бутылки. В результате около десяти человек забрали в автозаки.

Добавим, ранее в Киеве на Контрактовой площади сотрудники полиции задержали около 10 участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая проходила рядом со съездом партии Юлии Тимошенко. Позже правоохранители задержали около 40 человек, которые собрались под Подольским райотделом полиции после задержания участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади.