У центрі Києва можливі обмеження руху через візит Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня відвідає Україну з робочим візитом. На цей час можливі незначні обмеження дорожнього руху на центральних вулицях Києва.

Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України .

"У зв'язку з робочим візитом в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена 5-6 травня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста", - повідомили в Управлінні держохорони.

Обмеження будуть пов'язані з заходами щодо забезпечення охорони Блінкена.

Нагадаємо, під час візиту Блінкена в Україну планують обговорити теми безпеки та економіки.

Як дізналося РБК-Україна, держсекретар США планує обговорити з українськими чиновниками агресію Росії проти України. Він також хоче зустрітися з прем'єр-міністром і предстоятелем ПЦУ.

Зазначимо, разом з Блінкеном в Україну прибуде також і заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Повідомлялося, що Блінкен повинен відвідати Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.