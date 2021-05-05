У центрі Києва можливі обмеження руху через візит Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня відвідає Україну з робочим візитом. На цей час можливі незначні обмеження дорожнього руху на центральних вулицях Києва.
Обмеження будуть пов'язані з заходами щодо забезпечення охорони Блінкена.
"У зв'язку з робочим візитом в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена 5-6 травня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста", - повідомили в Управлінні держохорони.
Нагадаємо, під час візиту Блінкена в Україну планують обговорити теми безпеки та економіки.
Як дізналося РБК-Україна, держсекретар США планує обговорити з українськими чиновниками агресію Росії проти України. Він також хоче зустрітися з прем'єр-міністром і предстоятелем ПЦУ.
Зазначимо, разом з Блінкеном в Україну прибуде також і заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
Повідомлялося, що Блінкен повинен відвідати Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.