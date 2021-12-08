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У центрі Києва біля Офісу президента дерево впало на автомобіль і перекрило дорогу

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Київ, Середа 08 грудня 2021 12:21
У центрі Києва біля Офісу президента дерево впало на автомобіль і перекрило дорогу Фото: Негода в Києві (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У центрі столиці, на вулиці Банковій біля Офісу президента на дорогу впало велике дерево. Воно пошкодило припаркований поруч автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

"На Банковій, 1/10, працівники ШЕУ борються з наслідками негоди у вигляді зваленого дерева. На жаль, пошкоджено автомобіль Hyundai", - йдеться в повідомленні пабліка.

На місці події вже працюють комунальники.

Зазначимо, сьогодні, 8 грудня в Києві низка тролейбусів курсує із запізненням. Причиною тому є погіршення погодних умов.

Нагадаємо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, вдень у Київській області та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпеки, жовтий). Внаслідок чого громадян попередили про можливі збої в роботі транспорту.

Додамо, сьогодні, 8 грудня дощ і мокрий сніг накриють більшу частину України.

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Гідрометцентр Київ
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