У центрі Києва біля Офісу президента дерево впало на автомобіль і перекрило дорогу
У центрі столиці, на вулиці Банковій біля Офісу президента на дорогу впало велике дерево. Воно пошкодило припаркований поруч автомобіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".
"На Банковій, 1/10, працівники ШЕУ борються з наслідками негоди у вигляді зваленого дерева. На жаль, пошкоджено автомобіль Hyundai", - йдеться в повідомленні пабліка.
На місці події вже працюють комунальники.
Зазначимо, сьогодні, 8 грудня в Києві низка тролейбусів курсує із запізненням. Причиною тому є погіршення погодних умов.
Нагадаємо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, вдень у Київській області та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпеки, жовтий). Внаслідок чого громадян попередили про можливі збої в роботі транспорту.
Додамо, сьогодні, 8 грудня дощ і мокрий сніг накриють більшу частину України.