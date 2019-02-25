У центрі Києва пройшла акція нотаріусів проти рейдерських схем

Нотаріуси протестують проти схем у Міністерстві юстиції

В центре Киева под зданием Кабинета министров прошла акция нотариусов против рейдерских схем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Нотариальной палаты Украины.

С утра под зданием Кабинета министров собрались сотни нотариусов на акцию против коррупционных и рейдерских схем в Министерстве юстиции. Одной из таких схем называют так называемое экспериментальное тестирование, при котором Минюст может заблокировать доступ в Государственный реестр вещных прав и Единый реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей. После такой блокировки регистратор должен пройти тестирование для получения сертификата, без которого его не подключат к реестрам.

Отметим, после первых тестов поступали массовые жалобы на систему тестирования, в том числе из-за того, что результаты экзамена высвечиваются у участника на компьютере, а официальные результаты появляются на сайте Минюста на следующий день. При этом получить результаты сразу после экзамена невозможно. Кроме того, были жалобы на вопросы в тестах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 февраля пройдет акция протеста "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем".

Отметим, в октябре 2018 года Кабмин снял ограничения минимальной оплаты частных нотариальных услуг.