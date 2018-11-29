У центрі Києва сталася стрілянина, є постраждалий

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрілянина сталася на вулиці Червоноармійській

У центрі Києва сьогодні ввечері, 29 листопада, сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що стрілянина сталася на вулиці Червоноармійській. Зокрема, у хлопця кілька разів вистрілили з травматичного пістолета.

Також зазначається, що чоловіки, які стріляли, були нейтралізовані патрулем поліції.

Відео з місця: Стрілянина в самому центрі Києва на вулиці червоноармійській: у хлопця кілька разів вистрілили з травматичного пістолета Стріляли були моментально нейтралізовані патруль поліції, яка була неподалік. Потерпілий дає свідчення поліції. Ще раз нагадуємо, використання оружиявозможно тільки в екстрених випадках при загрозі вашого життя та здоров'я https://youtu.be/xe5nGskLpIk Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 29 листопад 2018 р.

Нагадаємо, ввечері, 30 вересня, у Печерському районі Києва сталася стрілянина. За словами патрульних, чоловік у темному одязі перебігав дорогу в невстановленому місці, перед їх автомобілем, при цьому дивно поводився і періодично присідав. Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив.

Раніше повідомлялося, що у Києві в результаті стрілянини, яка сталася вранці, 15 серпня, постраждали дві людини.