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В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавший

Новости » Происшествия    29.11.2018 - 22:02
В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавший
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стрельба произошла на улице Красноармейской

В центре Киева сегодня вечером, 29 ноября, произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Сообщается, что стрельба произошла на улице Красноармейской. В частности, в парня несколько раз выстрелили из травматического пистолета.

Также отмечается, что стрелявшие были нейтрализованы патрулем полиции.

 

Видео с места: Стрельба в самом центре Киева на улице красноармейской: в парня несколько раз выстрелили из травматического пистолета Стрелявшие были моментально нейтрализованы патрулём полиции, которая была неподалёку. Пострадавший даёт показания полиции. Ещё раз напоминаем, использование оружиявозможно только в экстренных случаях при угрозе вашей жизни и здоровья https://youtu.be/xe5nGskLpIk

Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 29 листопад 2018 р.

Напомним, вечером, 30 сентября, в Печерском районе Киева произошла стрельба. По словам патрульных, человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно вел себя и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате стрельбы, которая произошла утром, 15 августа, пострадали два человека.

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