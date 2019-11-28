У центрі Києва обмежили рух транспорту

У центрі Києва обмежено рух автотранспорту у зв'язку з підготовкою до святкування новорічних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Центру організації дорожнього руху".

Як повідомляється, рух транспорту не заборонено у напрямку до Михайлівської площі.

"Рух заборонено Володимирським проїздом - від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух по правій смузі Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі. Всі необхідні дорожні знаки ми вже змінили, тому просимо водіїв звертати на них увагу", - йдеться в повідомленні.

Обмеження руху в центрі столиці будуть діяти до 26 січня 2020 року.

Нагадаємо, в Києві обмежили рух транспорту на ділянці дороги Р-03 Північно-східний обхід. Обмеження руху буде з 26 листопада до 1 грудня.

Крім того, про час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.