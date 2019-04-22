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У центрі Києва утворилися затори через акції під АП

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 19:52
У центрі Києва утворилися затори через акції під АП
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Під АП в центрі Києва проходить акція подяки Петру Порошенку

У Києві ввечері 22 квітня утворилися численні затори в центрі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці В'ячеслава Чорновола, Кільцевій дорозі, Великій Кільцевій дорозі, вулиці Соборній, Кришталевій, Шевченка, Щасливій. Також пробки є на проспекті Леся Курбаса, Героїв Космосу, Академіка Корольова.

Пробки утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Борщагівській, Чоколівському бульварі, вулиці Єреванській. Зазначимо, що рух ускладнено в районі метро "Шулявська", "КПІ", "Лукяновка", "Університет", "Майдан Незалежності", "Хрещатик".

Пробки в центральних району утворилися на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, Інститутській, Михайла Грушевського, Лютеранській, Басейній.

Крім того, в пробказ стоїть Південний міст. На лівому березі пробки є на Броварському шосе, проспекті Павла Тичини, Харківському шосе, Дарницькому шосе, проспекті Петра Григоренка.

 

Нагадаємо, у понеділок, 22 квітня, в Києві під Адміністрацією президента проходить акція "Спасибі, Петре!". На акцію вийшли більш ніж 2 тис. чоловік.

 

 

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