У центрі Києва виявили схованку із бойовими гранатами і ртуттю

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зі схованки вилучили металевий балон з майже 30 літрами ртуті, дві бойові гранати Ф-1 та два електродетонатори

Служба безпеки України виявила в центрі Києва місце незаконного зберігання бойових гранат та майже 30 літрів ртуті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як наголошується, схованку належить лідеру столичного угруповання, раніше викритий правоохоронцями.

З криївки, облаштованого в орендованому гаражному приміщенні, вилучили металевий балон з майже 30 літрами ртуті, дві бойові гранати Ф-1 та два електродетонатори.

За оцінками експертів, детонація цих предметів або витік ртуті в таких обсягах могла призвести до виникнення надзвичайної ситуації.

За даними слідства, до облаштування небезпечної схованки причетний один з лідерів столичного угруповання, раніше викритої правоохоронцями за скоєння тяжких злочинів. Під час обшуків у фігурантів справи також виявили підроблені печатки і штампи різних органів державної влади і комерційних структур.

На даний момент тривають слідчі дії, встановлюють всі обставини правопорушення.

Нагадаємо, в Миколаєві співробітники СБУ викрили екс-військовослужбовців ЗСУ на торгівлі зброєю. Двоє колишніх військових переробляли травматичну зброю і доводили її до бойового стану, після чого реалізовували.

Крім того, контррозвідка блокувала постачання несправних запчастин на державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке ремонтує і обслуговує військову техніку для ЗСУ.