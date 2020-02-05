СБУ блокувала постачання несправної техніки до ЗСУ

Фото: виявлені несправні запчастини (ssu.gov.ua)

На "Харківський бронетанковий завод" постачали несправні запчастини

Контррозвідка блокувала постачання несправних запчастин на державне підприємство "Харківський бронетанковий завод", яке ремонтує та обслуговує військову техніку для Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними служби, влітку 2019 року комерційна фірма з Запорізької області продала "Харківському бронетанковому заводу" запчастини для танків Т-64 та Т-80 за майже 2,5 млн гривень. В ході огляду експертами куплені запчастини були визнані технічно несправними.

"Замість відправлення нових запчастин комерсанти здійснювали "косметичний ремонт" танкових агрегатів, що вже були у використанні. Зокрема, зловмисники перебивали на них серійні номери, фарбували та намагалися видати за нову продукцію", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження за місцями ремонту та зберігання неякісних запчастин, а також у помешканнях фігурантів справи у Харкові, Мелітополі та Нікополі було проведено обшуки.

"Під слідчих дій вилучено контрафактні запчастини для броньованої техніки, устаткування для фальсифікації серійних номерів, бухгалтерська документація, печатки та інші матеріали, що доводять незаконні оборудки", - додали у службі.

Крім того, директору підприємства, яке постачало несправні запчастини, було повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві співробітники СБУ викрили екс-військовослужбовців ЗСУ на торгівлі зброєю. Двоє колишніх військових переробляли травматичну зброю та доводили її до бойового стану, після чого реалізовували.