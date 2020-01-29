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У Миколаєві СБУ викрила військових запасу в торгівлі зброєю

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 16:13
У Миколаєві СБУ викрила військових запасу в торгівлі зброєю
Фото: вилучене озброєння (ssu.gov.ua)

Колишні військові переробляли травматичну зброю в бойове для реалізації

Служба безпеки України в Миколаєві викрила незаконну діяльність військовослужбовців Збройних сил України в запасі з торгівлі зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що двоє колишніх військових ВСУ обладнали майстерню, де переробляли травматичну зброю і доводили його до бойового стану для подальшої реалізації.

"Під час обшуків за місцем проживання зловмисників і зберігання зброї правоохоронці виявили значний арсенал: 6 тротилових шашок загальною вагою 1.6 кілограма, 3 ручних гранати Ф-1, 7 пістолетів, 7 електродетонаторів, велику кількість патронів різного калібру. Крім того, вилучені кошти для кустарної переробки зброї", - повідомили в СБУ.

Вилучені кошти передані для проведення балістичної та вибухотехнічної експертиз.

За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія могла отримати доступ до переміщення українське військової техніки у Львівській області. Так, СБУ виявила спробу встановлення камер спостереження на автошляхах області, які мали російське програмне забезпечення. Завдяки цьому РФ могла отримати доступ до інформації військового характеру України.

Також повідомлялося, що СБУ вивела на територію України так званого "екс-міністра вугільної промисловості терористів "ДНР".

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