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У центрі Києва частково обмежили автомобільний рух

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 17:20
У центрі Києва частково обмежили автомобільний рух
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятиме до 30 вересня

У центрі Києва на вулиці Пушкінській тимчасово обмежено автомобільний рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, на вулиці Пушкінській було розпочато капітальний ремонт.

"Ми розпочали капітальний ремонт вулиці Пушкінській. Роботи тривають на ділянці між вулицями Богдана Хмельницького та Прорізній. Там частково обмежено рух", - йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи триватимуть до 30 вересня. Однак у відомстві зазначили, що час ремонту залежить від погодних умов.

"На вулиці Пушкінської планується вкласти 2 шари асфальту, відремонтувати тротуари (з використанням ФЕМ і тактильної плитки). Освітлювати вулицю будуть LED-ліхтарі на нових опорах", - йдеться в повідомленні.

Також уздовж вулиці з'явиться велополоса, а щоб водії не заїжджали на тротуари, планують встановити антипарковочные колонки.

У центрі Києва частково обмежили автомобільний рухНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на ряді вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтними роботами. Роботи будуть виконуватися з 12 серпня 2019 до 30 червня 2020 року.

Крім того, в Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.

Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

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