В центре Киева частично ограничили автомобильное движение

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничение будет действовать до 30 сентября

В центре Киева на улице Пушкинской временно ограничили автомобильное движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на улице Пушкинской был начат капитальный ремонт.

"Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы продолжаются на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы продлятся до 30 сентября. Однако в ведомстве отметили, что время ремонта зависит от погодных условий.

"На улице Пушкинской планируется вложить 2 слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки). Освещать улицу будут LED-фонари на новых опорах", - говорится в сообщении.

Также вдоль улицы появится велополоса, а чтобы водители не заезжали на тротуары, планируют установить антипарковочные колонки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами. Работы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года.

Кроме того, в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).