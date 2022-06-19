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В Києві сталася аварія водопровідної мережі. Змінено рух одного з маршрутів

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Неділя 19 червня 2022 13:13
В Києві сталася аварія водопровідної мережі. Змінено рух одного з маршрутів Фото: в Києві змінено рух одного з маршрутів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві сталася аварія на водопровідній мережі. Внаслідок цього було змінено рух маршруту №16.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Тролейбуси маршруту №16 курсують від вулиці Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу.

"Про відновлення руху в напрямку Майдану Незалежності повідомимо додатково", - пише пресслужба КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві на час ремонту на вулиці Льва Толстого будуть змінені маршрути тролейбусів №3 і №9к.

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