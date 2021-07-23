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Центр Києва на вихідних перекриють: карта об'їзду

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П'ятниця 23 липня 2021 14:04
Центр Києва на вихідних перекриють: карта об'їзду Фото: в Києві перекриють низку вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві 24-25 липня відбудуться масові спортивні змагання. У зв’язку зі змаганнями, обмежуватимуть рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Графік перекриття вулиць 24-25 липня:

  • Контрактова площа – із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;
  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;
  • Поштова площа (причал № 2-10) – із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня.

Графік перекриття вулиць 24 липня:

  • вул. Труханівська – із 16:00 до 20:00.

Графік перекриття вулиць 25 липня:

  • вул. Труханівська – із 7:00 до 15:30;
  • вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 15:30;
  • Боричів узвіз – із 07:00 до 15:30;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 15:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;
  • поворот з мосту Метро на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;
  • поворот з мосту Патона на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;
  • поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську – із 07:00 до 13:30.

Рух на Набережному шосе у бік станції метро "Видубичі", рух на вулиці Набережно-Рибальській та Гаванському мосту у бік вулиці Нижній та Верхній Вал обмежено не буде. Рух у цих напрямках буде відкрито у звичайному режимі.

Центр Києва на вихідних перекриють: карта об'їзду

Центр Києва на вихідних перекриють: карта об'їзду

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