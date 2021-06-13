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У центрі Івано-Франківська через конфлікт сталася бійка зі стріляниною, - поліція

Автор: Артур Родивилов

Вночі 12 червня на лінію "102" надійшло повідомлення про бійку та стрільбу в центрі Івано-Франківська. На місці правоохоронці попередньо з'ясували, що між компанією з п'яти осіб і двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

За словами очевидця, один з учасників конфлікту дістав предмет, схожий на пістолет і, погрожуючи їм, з місця події зник. Інший учасник бійки, якому компанія хлопців завдала тілесні ушкодження, дістав також предмет, схожий на пістолет, і вистрілив вгору. За медичною допомогою ніхто не звертався.

Також повідомляється, що патрульні вночі затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до хуліганських дій.

Розпочато кримінальне провадження, обставини події встановлюються.

Зазначимо, в ніч на 31 травня в Кременчуці Полтавської області чоловік влаштував стрілянину по поліцейських з вікна багатоповерхівки. Чоловік потрапив до двох правоохоронців, його затримали.

Як повідомило РБК-Україна, раніше в Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.

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