У центрі Івано-Франківська через конфлікт сталася бійка зі стріляниною, - поліція

Вночі 12 червня на лінію "102" надійшло повідомлення про бійку та стрільбу в центрі Івано-Франківська. На місці правоохоронці попередньо з'ясували, що між компанією з п'яти осіб і двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

За словами очевидця, один з учасників конфлікту дістав предмет, схожий на пістолет і, погрожуючи їм, з місця події зник. Інший учасник бійки, якому компанія хлопців завдала тілесні ушкодження, дістав також предмет, схожий на пістолет, і вистрілив вгору. За медичною допомогою ніхто не звертався.

Також повідомляється, що патрульні вночі затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до хуліганських дій.

Розпочато кримінальне провадження, обставини події встановлюються.