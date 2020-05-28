В центрі Довженка проходить обшук

У Києві в Національному центрі Олександра Довженка проходять обшуки. Правоохоронці розслідують справу за Актом ревізії Державної авіаційної служби України (ГАСУ).

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebооk генеральний директор центру Іван Козленко.

Козленко зазначив, що це не пов'язано з сьогоднішньою заявою центру про неплатоспроможність.

"З сьогоднішньою нашою заявою це не пов'язано. Розслідують кримінальну справу за Актом ревізії ГАСУ", - написав Козленко.

Кореспондент РБК-Україна намагався зв'язатись з прес-службою Служби безпеки України (СБУ), але йому сказали звернутись до Нацполіції. У прес-службі Нацполіції відповіли, що не володіють наразі ніякою інформацію щодо обшуків в центрі Довженко. Вони ні спростували, ні підтвердили інформацію.

Нагадаємо, сьогодні в центрі заявили про неможливість здійснювати обов'язкові платежі і нездатність забезпечувати цілісність фільмофонду. До цього всі податки і комунальні послуги вони оплачували самі. Однак, у зв'язку з введенням карантину дохід центру різко впав.

Як повідомлялося, в травні 2020 року Держкіно істотно урізало фінансування центру Довженка - з 8,6 млн гривень до 3,4 млн гривень. Більш того, це питання не виносили на засідання Ради за підтримки кінематографії та рішення прийняли без узгодження з Міністерством культури та інформаційної політики і з самим центром.

Нагадаємо, три місяці тому Кабінет міністрів України призначив Марину Кудерчук головою Державного агентства з питань кіно.