У центрі Донецька прогриміли три вибухи

За попередніми даними, постраждалих немає

Утром 18 февраля в центре оккупированного Донецка произошло не менее трех взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и сепаратистские СМИ.

Сообщается, взрывы произошли на бульваре Пушкина в центральной части города. Отметим, в данном районе находится гостиница, в которой проживают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По предварительным данным, пострадавших в результате взрывов нет. В то же время в структурах самопровозглашенной "Донецкой народной республики" уточняют, что взрывы произошло вблизи офисов, в которых находятся "органы власти". Территория вокруг дома №7 оцеплена. По другим данным, один из взрывов произошел в районе пересечения проспекта 25-летия РККА и бульвара Пушкина. Еще один взрыв зафиксирован в районе "Вольво центра".

Фото: место взрывов в Донецке (goves.net)

Напомним, ранее вблизи поселка Пески под Донецком в результате взрыва при разминировании погиб сапер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, пострадали еще три сотрудника полиции.

В январе в Мариуполе в результате взрыва в квартире погибли два человека.