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Чернівці приберуть радянські пам'ятники з центру міста

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Чернівці, Вівторок 09 серпня 2022 21:03
Чернівці приберуть радянські пам'ятники з центру міста Фото: радянські пам'ятники у Чернівцях приберуть з центру міста (facebook.com/klichuk.roman)
Автор: Артем Горовенко

Влада Чернівців прийняла рішення перенести радянські пам'ятники з центру міста в інше місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Романа Клічука.

"Сьогодні на виконкомі прийняли історичне і довгоочікуване рішення. Перенесемо пам'ятники з Соборної площі та парку Шевченка в інше місце. Вважаю, все що пов'язано з руzzкімі та радянськими треба викреслити з нашого життя", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія прибере всі радянські пам'ятники з публічного простору. Загалом в країні налічують від 200 до 400 подібних пам'яток.

Крім того, у Фінляндії знесли подарований СРСР монумент "Мир у всьому світі".

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Чернівці
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