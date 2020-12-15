Центральні станції метро Києва досі закриті: спостерігається тиснява

У Києві більш як чотири годин закриті центральні станції метрополітену Хрещатик і Майдан Незалежності. У зв'язку з цим на пересадочній станції - Палац Спорту - утворився натовп.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Зазначимо, що станції закрили близько 14:40 закрили на вхід і вихід. Після в метрополітені повідомили, що надійшов анонімний дзвінок про замінування і проводиться перевірка.

Поїзда проїжджати повз станцій, біля входів на станції метро ніяких спецавтомобілів немає.

Нагадаємо, сьогодні на Майдані проходить акція протесту, в ході якої перекрили Хрещатик. між учасниками акції та правоохоронцями були зіткнення.

Крім того, "швидка" забрала кількох постраждалих в ході протесту. Також правоохоронці повідомили, що з їх боку постраждали 50 осіб.

Додамо, що 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори. У зв'язку з цим обмежено рух до станції метро "Дорогожичі", а також змінено рух тролейбусів. Поліція відкрила справу.