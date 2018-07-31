У Центральноафриканській республіці вбили трьох росіян

У двох осіб були прес-карти російських "Известий"

У Центральній Африці вбили трьох людей, імовірно громадян Росії. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела.

У посольстві Росії в Центральноафриканській республіці повідомили, що у двох були прес-карти російських "Известий", пишуть російські ЗМІ. За попередніми даними, вбивство було скоєно з метою пограбування. Тіла загиблих були доставлені в місто Бангі, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому в "Известиях" заявили, що жоден співробітник останнім часом на території Центральноафриканської Республіки не перебував.

Як повідомляє російський телеканал "Дождь", загинули російський журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Вони знімали там документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер". Тіла загиблих опізнали.

Нагадаємо, раніше в швейцарській неурядової організації Press Emblem Campaign (РЕС) заявили, що за 6 місяців 2018 року в 22 країнах світу вбили 66 журналістів.

PEC враховує вбивства журналістів, кореспондентів, позаштатних співробітників ЗМІ, операторів, звукооператорів, техніків, фотографів, медіа-адміністраторів, кібер-репортерів. У той же час, не враховуються вбивства охоронців, блогерів, випадкових медіа-активістів тощо.

Найбільше працівників медіа в 2018 році вбили в Афганістані - 11, в Мексиці - 8, Сирії - 7, США - 6, в Ємені - 5. За даними PEC, в 2017 році в світі вбили 99 журналістів і працівників медіа, в 2016 році - 135.