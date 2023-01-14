В центральной части оккупированного Мелитополя прозвучал громкий взрыв, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Громкое утро в Мелитополе. Только что в городе раздался взрыв, который слышали жители центральной части города", - говорится в сообщении Федорова.

По его словам, сколько бы подсказок Силы обороны ни давали оккупантам, те никак не поймут: скорейшее исчезновение из Украины – залог спокойных дней и ночей.

"Что ж, наши защитники будут объясняться более доступно", - подчеркнул мэр Мелитополя.