В центрах проживания украинских беженцев в одной из стран ЕС растет напряжение: что произошло

В Нидерландах растет напряжение в центрах проживания для украинцев, приехавших в эту страну из-за полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AD.
Отмечается, что опрос, проведенный среди 25 крупнейших муниципалитетов, где живут украинские беженцы, показал, что перенаселенность и отсутствие конфиденциальности приводят к спорам, тревоге и ментальным проблемам среди жителей.
Сообщается, что центры для беженцев обычно расположены в бывших офисах, гостиницах или соцдомах для престарелых.
Тесные условия проживания, длительный общий быт вызывают напряжение между соседями.
Результаты опроса также показали, что ситуацию усложняет отсутствие долгосрочных решений по жилью и сокращению финансирования со стороны правительства Нидерландов, ведь с 2025 года расходы на одного беженца будут снижены со 100 до 45 евро в день.
Также, украинские беженцы в Нидерландах все чаще жалуются на симптомы стресса и другие психологические нарушения, в том числе даже суицидальные мысли.
Представитель муниципалитета Гааги подтвердил, что подобное напряжение наблюдается в каждом центре для украинских беженцев.
Однако в Нидерландах временная защита для украинцев все же была продлена до 4 марта 2026 года.
В то же время, муниципалитеты призывают правительство страны разработать эффективные решения и обеспечить украинским беженцам стабильное финансирование для решения этой проблемы.
Ранее мы рассказывали о том, какие условия для украинских беженцев создало немецкое правительство, а также о том, есть ли у Германии помощь для украинцев, ищущих жилье.
В материале РБК-Украина вы также можете узнать об интеграции беженцев из Украины в Эстонию.
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