Рух по мосту Метро у Києві відкриють 1 листопада

Фото: міст Метро (РБК-Україна)

Після цього значних обмежень руху не передбачається

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворознюк повідомив, що 1 листопада відкриють рух по мосту Метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, після цього значних обмежень руху не передбачається. Вартість ремонту склала 234,7 мільйона гривень.

Капітальний ремонт розпочали у вересні 2018 року після того, як роком раніше фахівці зробили висновок, що міст непридатний до подальшої безпечної експлуатації.

Повідомляється, що зараз завершуються роботи другого етапу (смуги руху в напрямку лівого берега). Виконаний демонтаж існуючої конструкції дорожнього одягу, гідроізоляції, старого стічного трикутника і конструкцій тротуарів. Завершені роботи з армування та бетонування нової монолітної плити, встановлені деформаційні шви, відновлені конструкції тротуарів і бортового каменю, замінені опори освітлення. Відновлені гранітні сходові марші на підходах до мосту, виконується ремонт укосів дамб, огорожі, конструктивних елементів опор, ригелів і прогонової будови під мостом. Улаштована гідроізоляція і покриття з гусасфальту. Тривають роботи з монтажу напівтвердого бар'єрного огородження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до будівництва нової кільцевої дороги навколо Києва залучать іноземців. До будівництва планують приступити у 2020 році. Дорога буде платною.