Дощі в половині областей та спека на сході: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні в половині областей України очікуються дощі. Водночас, у східних та південних областях буде спекотно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
На території країни температурні показники коливатимуться від низьких на заході до спеки на сході.
В західних областях вдень прогнозують +19-21 градуси вдень, вночі температура опускатиметься до +9-11 градусів.
В північних областях температурні показники коливатимуться на рівні +20-22 градуси, вночі +12-14 градусів.
В центрі країни очікується +21-23 градуси вдень, вночі +13-15 градусів.
В східних та південних областях прогнозують спеку до +26-28, вночі показники будуть на рівні +16-18 градусів.
Опади у вигляді грозових дощів очікуються в північних та центральних областях.
Погода в Києві
В столиці сьогодні також очікуються грозові дощі.
Температура повітря вдень прогріється до +18-20 градусів. Вночі показники термометрів опустяться до +13-15 градусів.