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Энергосистему Украины стабилизировали, дефицит не превышает 20%, - Шмыгаль

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Киев, Воскресенье 27 ноября 2022 16:25
Энергосистему Украины стабилизировали, дефицит не превышает 20%, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

К воскресенью, 27 ноября, энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины, но все еще остается дефицит электричества на уровне 20%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более тысячи специалистов работают ежедневно над ремонтом сетей", - отметил Шмыгаль.

По его словам, ЕБРР и Нидерланды выделили НЭК "Укрэнерго" 372 млн евро для оперативного ремонта повреждений от атак РФ. Кроме того, Норвегия выделила НАК "Нафтогаз України" 200 млн евро для закупки газа. Еще 300 млн евро на эти цели выделяет ЕБРР, а Кабмин передал Нафтогазу 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в хранилища.

Как сообщалось ранее, в ДТЭК пообещали, что отключение света в Киеве будут длиться не более 5 часов.

Отметим, что ремонтные работы в столице находятся на завершающей стадии. Большинство жителей города сейчас без аварийных и стабилизационных отключений.

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Денис Шмыгаль енергетики Электроэнергия
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