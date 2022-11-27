Энергосистему Украины стабилизировали, дефицит не превышает 20%, - Шмыгаль

К воскресенью, 27 ноября, энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины, но все еще остается дефицит электричества на уровне 20%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более тысячи специалистов работают ежедневно над ремонтом сетей", - отметил Шмыгаль.

По его словам, ЕБРР и Нидерланды выделили НЭК "Укрэнерго" 372 млн евро для оперативного ремонта повреждений от атак РФ. Кроме того, Норвегия выделила НАК "Нафтогаз України" 200 млн евро для закупки газа. Еще 300 млн евро на эти цели выделяет ЕБРР, а Кабмин передал Нафтогазу 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в хранилища.