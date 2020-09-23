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Центр Мінська перекрили, ЗМІ припускають підготовку інавгурації Лукашенка

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 23 вересня, з ранку білоруські силовики перекрили центр Мінська. Офіційної інформації на цей рахунок немає, але місцеві ЗМІ не виключають, що йде підготовка до інавгурації президента Олександра Лукашенка.

Про це пише портал TUT.BY.

Повідомляється, що біля Палацу незалежності помічено скупчення техніки та військових, до самої будівлі під'їхав президентський кортеж. Органи влади офіційно не оголосили, який саме захід готується, проте з'явилися чутки, що сьогодні може пройти інавгурація Лукашенка.

За законами Білорусі, інавгурація має відбутися не пізніше двох місяців після виборів, тобто до 9 жовтня. Але дати заходу досі немає, а депутати місцевого парламенту зазначають, що не отримували запрошення на інавгурацію. Опозиційні ЗМІ пишуть, що зараз у Палаці присутні чиновники та рота почесної варти. Вони сходяться на тому, що Лукашенко вирішив провести таємну інавгурацію.

TUT.BY з посиланням на джерела пише, що сьогодні, швидше за все, проходить репетиція.

"Раніше теж репетирували, просто ніхто не звертав уваги, тому що це проходило без техніки і силовиків біля Палацу. Але рота почесної варти завжди робила прогін", - зазначило знайоме із ситуацією джерело.

Фото: центр Мінська сьогодні перекрили (tut.by)

Також оприлюднено відео, як до Палацу незалежності прибув кортеж, імовірно, з Олександром Лукашенком.

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Нагадаємо, кілька днів тому голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина заявила, що не знає, коли відбудеться інавгурація Лукашенка.

Тим часом Європейський союз заявив, що не визнає його легітимним президентом Білорусі.

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