У центрі Києва без води залишились понад десять будинків

Сьогодні, 9 лютого, у Печерському районі Києва без водопостачання залишилося понад десять житлових будинків. Це сталось через пошкодження арматури діаметром 150 мм на перетині вулиць Басейної та Шовковичної.

"Через несприятливі погодні умови виконувати аварійно-відновлювальні роботи дуже складно, але ми плануємо ліквідувати аварію орієнтовно за 3 години", - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляється, аварія залишила без води будинки за адресами: вулиця Басейна, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а. Зазначається, що відновити водопостачання там планують найближчим часом.

Нагадаємо, напередодні у Києві сталася аварія на тепломережі в районі Києво-Печерської лаври. Тоді без опалення залишились 86 житлових будинків. Аварійна бригада локалізувала місце ушкодження і відразу почала ремонтні роботи.

Додамо, у Києві на сьогодні 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Також РБК-Україна писало, що Києві снігопад триває більше ніж 30 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.