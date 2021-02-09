У центрі Києва без води залишились понад десять будинків
Сьогодні, 9 лютого, у Печерському районі Києва без водопостачання залишилося понад десять житлових будинків. Це сталось через пошкодження арматури діаметром 150 мм на перетині вулиць Басейної та Шовковичної.
Як повідомляється, аварія залишила без води будинки за адресами: вулиця Басейна, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а. Зазначається, що відновити водопостачання там планують найближчим часом.
"Через несприятливі погодні умови виконувати аварійно-відновлювальні роботи дуже складно, але ми плануємо ліквідувати аварію орієнтовно за 3 години", - йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, напередодні у Києві сталася аварія на тепломережі в районі Києво-Печерської лаври. Тоді без опалення залишились 86 житлових будинків. Аварійна бригада локалізувала місце ушкодження і відразу почала ремонтні роботи.
Додамо, у Києві на сьогодні 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.
Також РБК-Україна писало, що Києві снігопад триває більше ніж 30 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.