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Центр Києва перекриють через пробіг

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 19:30
Центр Києва перекриють через пробіг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поділ і набережну до Північного мосту перекриють 6-7 квітня

Поділ і набережну до Північного мосту перекриють 6-7 квітня у зв'язку з пробігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що 6-7 квітня в Києві перекриють вулиці через 9-ий Київський міжнародний напівмарафон, а також Чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) по полумарафону 2019.

7 квітня з 08:00 до 14:40 перекриють:

  • на 21 км: Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного, вулиця Ігорівська - вулиця Набережно-Хрещатицька - Набережне шосе - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Північний міст (реверсивний рух в смузі зустрічного транспорту) - вулиця Труханівська - Парковий міст - Набережне шосе - вулиця Набережно-Хрещатицька - вулиця Ігорівська - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа;
  • на 10 км: Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного - естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицька - вулиця Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно-Хрещатицька - вулиця Ігорівська - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа.

Крім того, у зв'язку з монтажем конструкцій і обладнання, з 5:00 6 квітня до 22:00 7 квітня рух транспорту перекриють на Контрактовій площі та прилеглих вулицях.

Нагадаємо, у Києві 6 квітня від вул. Дарвіна до Бессарабської площі буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

У Києві з 5 по 8 квітня частково обмежать рух транспорту по мосту імені Патона. Зокрема, з 12:00 5 квітня до 22:00 8 квітня буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

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