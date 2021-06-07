Центр Києва наприкінці тижня перекриють через фестиваль. Маршрути транспорту змінять

"Завдяки новому формату пленеру кияни зможуть відвідати культурні заходи, дотримуючись карантинних норм. Також долучитись до цих подій можна буде і онлайн", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із проведенням фестивалю 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку. Також буде внесено зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями, про що в КМДА обіцяють повідомити додатково.

Окрім цього, КП "Київміськсвітло" доручено частково відключати зовнішнє освітлення з 7 до 12 червня із 20:00 до 23:00 на Софійській площі, вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської). Зокрема, для проведення монументальної світлової проекції "Я - мрія…", створеної із використанням 3D-технологій.

"Вуличні вистави, концерти класичної музики, кінопокази, фотовиставки, зустрічі із митцями та інтелектуальні дебати чекають цього разу на відвідувачів фестивалю не лише в Києві, а й у 7-ми великих обласних центрах України: Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Рівному та Харкові", - повідомили в КМДА.

Так, уже традиційно київські глядачі матимуть змогу першими побачити новинки французького кіно завдяки програмі допрем’єрних показів як популярних, так і авторських стрічок різних жанрів.

Зазначається, що завдяки "Французькій весні в Україні" у Києві створено урбаністичні картини від найкращих муралістів Франції. У 2021 році до них приєднається митець Nelio, який створить мурал на факультеті інформатики та обчислювальної техніки НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".