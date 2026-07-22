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Центр Киева частично перекроют 23 июля: что известно

21:26 22.07.2026 Ср
2 мин
К чему жителям и гостям столицы следует подготовиться?
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: полиция (GettyImages)

В среду, 23 июля, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Изменения связаны с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Управления государственной охраны Украины в сети Facebook.

Жителей и гостей столицы предупредили о временных изменениях в организации дорожного движения, которые будут действовать 23 июля.

Как сообщили правоохранители, ограничения вводятся в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. В этот день движение транспорта будет частично ограничено в центральной части Киева.

Где будут действовать ограничения

В сообщении отмечается, что временные изменения коснутся центральных районов столицы. При этом конкретный перечень улиц, где будет ограничено движение, пока не приводится.

Жителям и гостям Киева рекомендуют заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

Отметим, что в Киеве началось тестирование мобильной связи пятого поколения. Пилотный проект охватывает все районы столицы и реализуется при участии операторов "Киевстар", lifecell и Vodafone Украина, которые проверяют работу сети 5G на отдельных локациях города.

Напоминаем, что в Киеве произошел инцидент со стрельбой в одном из супермаркетов на улице Северной. По данным полиции, нетрезвый 35-летний местный житель открыл огонь в сторону охранника, после чего правоохранители установили его личность и задержали.

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Киев