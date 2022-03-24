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За місяць війни в Україні загинуло 128 дітей

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Україна, Четвер 24 березня 2022 08:59
За місяць війни в Україні загинуло 128 дітей Фото: з початку в Україні загинуло 128 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку повномасштабної війни України проти Росії загинуло 128 дітей. Крім того, ще 172 неповнолітніх отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову.

"Станом на 8 годину 24 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 128 дітей та постраждало 172 дитини", - йдеться у повідомленні.

Денисова додала, що точну кількість жертв визначити поки що неможливо через активні бойові дії в деяких регіонах України.

Нагадаємо, минулої доби окупанти атакували Рубіжне Луганської області. В результаті обстрілів загинуло четверо людей, з них двоє дітей.

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