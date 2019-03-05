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Центр Експертиз Тест зазначив відзнакою суміш «Малиш» Хорольського заводу дитячих продуктів харчування

Новини » Новини компаній    05.03.2019 - 12:38
Центр Експертиз Тест зазначив відзнакою суміш «Малиш» Хорольського заводу дитячих продуктів харчування

Центр Експертиз Тест зазначив відзнакою суміш «Малиш» на молочно-зерновій основі з кукурудзяною мукою, яку виготовляє ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Таким чином, експерти підтвердили, що спеціальна молочна суміш «Малиш» є одним з варіантів догодовування діток з чотирьох місяців, у випадку, якщо малюки погано набирають вагу або у мами є проблеми з грудним вигодовуванням. Адже, молочна суміш максимально адаптована під потреби дитини: в її складі немає генномодифікованих продуктів, глютену і пальмової олії.

Раніше продукцію Хорольського заводу дитячих продуктів харчування оцінив також «Центр сертифікації «Халяль». Своїм знаком якості він зазначив торгові марки підприємства «Малиш», «Малятко», «Малюк» і «Малютка Premium».

Нагадаємо, за даними звіту по аудиту компанії «Аснільсен Юкрейн», Хорольський завод дитячих продуктів харчування став лідером продажів в Україні в сегменті молочних сумішей за підсумками 2018 року. Частка заводу на ринку замінників грудного молока в минулому році склала 52,5 % в натуральному вираженні і 34,6 % у грошовому еквіваленті.

При цьому бренди заводу «Малютка» і «Малиш» (товарна позиція «суха Суміш на молочно-зерновій основі з гречаної муки») стали лідерами в категорії сухих сумішей для дитячого харчування за показниками SalesValue і SalesVolume.
Центр Експертиз Тест зазначив відзнакою суміш «Малиш» Хорольського заводу дитячих продуктів харчування
Центр Експертиз Тест зазначив відзнакою суміш «Малиш» Хорольського заводу дитячих продуктів харчування

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