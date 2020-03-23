Ціновий шок: чи подешевшає бензин в Україні після обвалу цін на нафту

Ціна нафти марки Brent впала до рівня початку 2000-х років. Котирування опустилися нижче 50 доларів за барель ще 5 березня, і з тих пір здебільшого тільки знижувались. До теперішнього часу ціни "пробили" відмітку 27 доларів за барель. Тоді як ще на початку року "чорне золото" коштувало майже 70 доларів за барель.

Агресивний експорт

Удару по нафтовій індустрії завдали відразу з декількох сторін. По-перше, зірвалася угода у форматі ОПЕК+ про скорочення обсягів видобутку на 1,5 млн барелів на добу. Запропонований Саудівською Аравією крок дозволив би знизити пропозицію на ринку і тим самим підняти ціни на нафту. Росія з цим не погодилася.

У помсту Москві Ер-Ріяд став нарощувати видобуток, тим самим збиваючи ціни ще більше і збільшуючи свій експорт. Логіка такого рішення у тому, що у Росії немає такого потенціалу для зростання видобутку, як у саудитів.

Але, як пише DW з посиланням на експертів німецького дослідницького центру SWP, немає впевненості, що і для Саудівської Аравії такий маневр принесе користь. Не факт, що за рахунок зростання експорту їй вдасться компенсувати бюджетні втрати від зниження ціни. Тим більше що, згідно з опитуванням трейдерів, проведеного Bloomberg, вартість нафти може знизитися ще більше – до 20 доларів за барель і нижче.

По-друге, у світі і так знизилося споживання нафти, особливо у Китаї, через поширення коронавірусу і тих заходів, які країни запроваджують, щоб зупинити інфекцію. Це впливає на роботу промисловості і суміжних галузей. По-третє, ряд країн наростили видобуток, у тому числі і США, збільшивши обсяги закачування сланцевої нафти.

Роздрібний ефект

Падіння цін на нафту на світовому ринку, безумовно, матиме вплив і на вартість палива в Україні, говорить директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Але ефект не буде миттєвим.

"Все говорить про те, що падіння цін буде. Але зараз амортизатором виступають, по-перше, раніше поставлені партії нафтопродуктів, а, по-друге, девальвація гривні", – уточнив Куюн.

Обвал світового ринку нафти може вплинути на роздрібні ціни через півтора-два місяці. Саме стільки часу, за словами фінансового директора мережі АЗС KLO Ігоря Чернявського, займає шлях від видобутку нафти до колонки на АЗС. Це обумовлено логістикою і переробкою. У ціні бензину для кінцевого споживача, як пояснив Чернявський, складова нафти досягає близько 40%, тоді як решта – податки, які розраховуються в євро.

"В цілому, вартість бензину на АЗС відсотків на 90 залежить від курсу – ми купуємо, розмитнюваємо і платимо податки у валюті. Нафтопродукти з більш дешевої нафти потраплять в Україну у квітні. І логічно припустити, що ціни на бензин для споживача знизяться. Але гривня вже зараз істотно ослабла і на тлі кризи, швидше за все, продовжить дешевшати і нівелює ефект від дешевої нафти", – вважає він.

Чернявський упевнений, що ціни на паливо можуть знизитися слідом за падаючою нафтою тільки якщо курс залишається стабільним або гривня зміцниться.

За оцінками Сергія Куюна, зниження обмінного курсу вже більш ніж на три гривні до долара збільшило собівартість палива приблизно на 2,5 гривні на літрі. Але разом з тим зниження світових цін на нафту знизило її на 4-5 гривень. "Умовно кажучи, собівартість палива впала на 2,5 гривні. Падіння буде, але треба трохи часу, щоб ринок розпродав запаси", – роз'яснив директор "А-95".

Крім того, на думку експерта, істотний вплив на ціни у роздробі може мати зниження обсягів продажів, як це вже відбувається у країнах ЄС. "В Італії на АЗС продажі впали на 70-80%. За решту 20% з реалізації утримувати заправку нереально. Очевидно, що і у нас буде підвищена націнка за рахунок падаючих обсягів. Я проводив опитування основних мереж, вони поки не відзначають падіння продажів, але всі очікують, що це станеться. Цей фактор також позначиться на ціні палива", – вважає Сергій Куюн.

На KLO також очікують зниження попиту на паливо через карантин. Але дають зрозуміти, що падати ціни через це точно не будуть. "Люди вже заправляють більше, запасаючись про запас. І будуть менше їздити, дотримуючись умов карантину. Зниження попиту не вплине на динаміку цін – ми відраховуємо податки, платимо зарплати, не скорочуємо персонал і не можемо працювати у збиток", – уточнив Чернявський.

Ще один фактор, який може впливати на ціни в роздробі, пов'язаний з імпортом палива. Як зазначив Ігор Чернявський, Білорусь вже обмежила поставки нафтопродуктів в Україну, оскільки сама відчуває дефіцит через невизначеність із поставками російської нафти на свої заводи.

"Звичайний період накопичення ресурсів перед посівною відбувається у січні-лютому, але його не було. Тому вже зараз на українському ринку відчувається дефіцит дизельного палива і газу, який теж відкоригує ціни", – упевнений топ-менеджер мережі АЗС KLO.

Втім, Сергій Куюн вважає, що поки немає підстав говорити про дефіцит нафтопродуктів, зокрема дизельного палива. На початку березня, за його словами, дійсно був певний ресурсний дискомфорт по ДТ. "Але зараз ми вже бачимо надлишок пропозиції на півдні, а на півночі ситуація збалансована, ціни падають в опті. Це говорить про те, що і у роздробі ціни будуть падати", – прогнозує Куюн.

Цікаво, що зниження цін у роздробі очікує Антимонопольний комітет, аргументуючи це ситуацією на світових ринках. В АМКУ згодні, що стрімкого падіння цін не буде, враховуючи моменти з логістикою і переробкою, але нагадали трейдерам, що раніше мала місце зворотна практика, коли після зростання цін на нафту різко зростала вартість палива в роздробі.

Ланцюгова реакція

Не варто чекати миттєвого ефекту на ринку газу після обвалу цін на нафту. За останні роки залежність цін на природний газ від цін на нафту значно знизилася, каже глава аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Мартиненко. Не в останню чергу це сталося через швидке зростання пропозиції скрапленого природного газу (СПГ), пояснює він.

Укладання транзитної угоди між Росією і Україною, на думку Мартиненка, усунуло один з ключових факторів, які утримували європейські ціни на газ від падіння, а саме – невизначеності поставок в Європу.

"У даний час на європейському ринку надлишок газу – через високі запаси, теплу зиму і зростання поставок СПГ. Безумовно, падіння цін на нафту також негативно впливає на газові ціни. З початку року європейські ціни на газ знизилися на 30-33% до рівнів $90-100/тис. куб. м. – на цих рівнях вони, швидше за все, залишаться протягом наступних чотирьох-шести місяців, з імовірністю ще більшого зниження", – прогнозує Мартиненко.

На його думку, більш низька вартість імпортованих нафти, нафтопродуктів і природного газу дасть позитивний ефект для зовнішньоторговельного балансу України, а значить, і може стати підтримуючим фактором для гривні протягом цього року. Але, безумовно, лише цього недостатньо хоча б для часткового відновлення гривні, уточнює він.

"Ключовими факторами для цього є відновлення стабільності на фінансових ринках і інтересу інвесторів до українських боргових інструментів. Останнє навряд чи буде можливим без укладення угоди між Україною та МВФ", – резюмував експерт ICU.